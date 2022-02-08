Тбилиси, 8 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провёл заседание Координационного совета по ситуации с коронавирусом, сообщает 8 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Заседание проходило сегодня под его руководством в формате видеоконференции. Члены совета обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране. Было отмечено, что 95% случаев заражения происходят от штамма «Омикрон», который характеризуется в основном лёгким течением, поэтому частота госпитализаций существенно не увеличивается. Большинство пациентов лечатся на дому, и за состоянием их здоровья следят семейные врачи. На заседании совета еще раз подчеркивалась важность вакцинации для лёгкого течения заражения вирусом и для избежания госпитализации. Межведомственный координационный совет еще раз призывает граждан носить маски, соблюдать действующие правила и избегать многолюдных собраний, а также оставаться дома в случае появления симптомов вируса.

Напомним, что в Грузии было выявлено 1 350 454 лабораторно подтвержденных случая вирусной инфекции, из которых 1 124 442 человека выздоровело, 15 300 человек умерло.