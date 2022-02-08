Пенза, 8 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Пензенской области утверждены главы министерства градостроительства и архитектуры, а также министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. О кадровых изменениях 8 февраля сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

«Александр Петрович Итальянцев назначен министром градостроительства и архитектуры Пензенской области — главным архитектором региона. После прохождения всех необходимых процедур и согласований Алтынбаев Ришат Рифатович назначен министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области», — заявил глава региона.

Ришат Алтынбаев исполняет обязанности министра с декабря 2021 года. До этого он возглавлял администрацию Лопатинского района. Александр Итальянцев до назначения назначения главой министерства градостроительства занимал пост первого заместителя министра — начальника управления градостроительства и архитектуры министерства строительства и дорожного хозяйства — главного архитектора Пензенской области. В январе 2022 года стало известно о создании в области министерства градостроительства и архитектуры.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в правительстве Пензенской области произошли десятки кадровых назначений.

Читайте также: Глава Пензенской области произвёл в правительстве 17 новых назначений

Читайте также: Новое министерство создадут в Пензенской области