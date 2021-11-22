Шарлык, Оренбургская область, 8 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Администрация Шарлыкского района Оренбургской области прокомментировала ситуацию, которая сложилась в райцентре из-за ЧП. На месте происшествия побывал глава района Дмитрий Волков. Он поручил организовать круглосуточное дежурство около аварийного дома силами администрации. Информация об этом опубликована на официальных страницах муниципального образования в соцсетях.

56.mchs.gov.ru Разрушения в доме

Сегодня, 8 февраля, Волков провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Шарлыкского района. Чиновник подчеркнул, что проблему без внимания не оставят, проработают всё варианты решения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 сентября в жилом многоквартирном доме по ул. Фрунзе в Шарлыке сложилась критическая ситуация. Кровля не выдержала тяжести скопившегося снега и просела. В результате часть оконных проемов претерпели разрушения. Всех жильцов эвакуировали. Они разместились у родственников. По факту ЧП проводится доследственная проверка.