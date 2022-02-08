Канберра, , 12:39 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, после небольшого перерыва на зимние каникулы парламент Австралии возобновил работу. Об этом пишут журналисты Nine News.

Флаг Австралии

По данным журналистов, как и следовало ожидать парламентарии собрались на молитву в одной из церквей, прежде чем вернуться «к нечестивому беспорядку, наблюдаемому в парламенте».

»После скандалов с утечкой текстовых сообщений, падения рейтингов и кризиса в домах престарелых премьер-министр, скорее всего, молился о возможности нажать на кнопку политической перезагрузки перед предстоящими выборами. Депутаты его поддерживающие, безусловно, решили обратить к высшей силе», — говорится в статье.

Язвительно или нет, но журналисты пишут, что лейбористы тоже обращались к господу, хотя и с другими мольбами.

«Это правительство — какой-то сброд, оно рассыпается на части … Сегодня в церкви я буду молиться, чтобы у австралийцев было правительство, которого они заслуживают», — заявила сенатор Кристина Кенелли.

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