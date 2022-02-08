Париж, 8 февраля 2022, 12:36 — REGNUM Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что европейские страны будут и дальше жить с Россией, она никуда не денутся, ее история и география — в Европе, поэтому необходимо вести диалог.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились «не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск» в ходе переговоров в Москве.
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