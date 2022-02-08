Кемерово, , 12:36 — REGNUM В Кемеровской области с начала февраля 2022 года в жилых и нежилых объектах произошло 75 пожаров. Из них более 40% — из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и неисправности печного оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили региональном управлении МЧС РФ.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

В ведомстве отмечают, что нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи — одна из частых причин пожаров зимой.

Сотрудники МЧС РФ просят кузбассовцев строго соблюдать правила пожарной безопасности.