Нерехта, Костромская область, , 13:53 — REGNUM В заброшенных хозпостройках, расположенных в Нерехтском районе Костромской области обнаружили майнинговые фермы для получения криптовалюты, незаконно подключенные к электросети. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Заброшенный коровник Наталья Диева © ИА REGNUM

По данным следствия, сумма ущерба от незаконного потребления электроэнергии превысила 5 млн рублей. Автономная трансформаторная подстанция, 250 системных блоков, ноутбуки, роутеры и приборы учёта располагались в двух коровниках.

Обыски прошли совместно с Росгвардией, ФСБ и специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго». Расследование уголовного дела продолжается.