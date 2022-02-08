Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге перед тем, как закрыть больничный лист пациентов дистанционно, сотрудники медицинских учреждений проводят с ними консультации. Об этом 8 февраля сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Листок нетрудоспособности (больничный) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сотрудник комздрава отметила, что на пятый день после открытия больничного листа сотрудники поликлиники проводят консультацию с пациентами. В ходе таких дистанционных контактов медики должны осведомиться о состоянии пациента и о его самочувствии с помощью аудио или видеозвонков. При фиксировании положительной динамики заболевания пациента будут готовить к выписке.

При этом Лариса Соловьева пояснила, что пациенты с легкой формой COVID-19 могут выписаться раньше семи дней действия листка нетрудоспособности. Такая выписка возможна после получения одного отрицательного результата ПЦР-теста не раньше трёх дней с момента получения положительного результата тестирования.

Напомним, возможность дистанционного открытия больничного листа открылась в Петербурге с 6 февраля. Теперь жители города могут как открыть, так и закрыть медицинский документ, не приходя в поликлинику и не дожидаясь прихода врача на дом.

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