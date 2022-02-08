Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге перед тем, как закрыть больничный лист пациентов дистанционно, сотрудники медицинских учреждений проводят с ними консультации. Об этом 8 февраля сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

Сотрудник комздрава отметила, что на пятый день после открытия больничного листа сотрудники поликлиники проводят консультацию с пациентами. В ходе таких дистанционных контактов медики должны осведомиться о состоянии пациента и о его самочувствии с помощью аудио или видеозвонков. При фиксировании положительной динамики заболевания пациента будут готовить к выписке.

При этом Лариса Соловьева пояснила, что пациенты с легкой формой COVID-19 могут выписаться раньше семи дней действия листка нетрудоспособности. Такая выписка возможна после получения одного отрицательного результата ПЦР-теста не раньше трёх дней с момента получения положительного результата тестирования.

Напомним, возможность дистанционного открытия больничного листа открылась в Петербурге с 6 февраля. Теперь жители города могут как открыть, так и закрыть медицинский документ, не приходя в поликлинику и не дожидаясь прихода врача на дом.