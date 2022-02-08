Владимир, , 12:34 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 208 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

8 февраля выявлено 2164 новых случая заражения коронавирусом — на 117 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 101 тыс. 240 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 84 тыс. 318 пациентов, в том числе 342 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3132 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.