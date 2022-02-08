Саранск, , 12:32 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Мордовии, которые обвиняются по статье о незаконном обороте ядовитых веществ группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость 40.мвд.рф

По данным следствия, в январе 2019 года один из обвиняемых организовал производство стеклоомывающей незамерзающей жидкости с метиловым спиртом. Для этого он арендовал складское помещение и нанял работников. Готовая жидкость разливалась в пятилитровые канистры и реализовывалась в том числе за пределами Мордовии.

С сентября 2019 года с незаконной деятельности подключился директор коммерческой организации, которая занималась производством пластмассовой тары.

За указанный период обвиняемые сбыли более 57 тыс. канистр ядовитой «незамерзайки» на общую сумму около 3 млн рублей.

Противоправная деятельность фигурантов была выявлена сотрудниками УЭБиПК (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД по Мордовии.

В ходе следствия из незаконного оборота изъято около 7 тыс. литров ядовитого метилового спирта и более 6 тыс. бутылок омывающей жидкости. Также изъяты пластмассовые емкости, этикетки и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Мужчины полностью признали свою вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее расследование уголовного дела по аналогичной статье было завершено в Удмуртии. Организованная группа занималась незаконным приобретением, хранением, переработкой в целях сбыта ядовитого вещества — метилового спирта (метанола) и незаконном изготовлении на основе метилового спирта (метанола) автомобильной незамерзающей жидкости.

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