Москва, , 12:32 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учёных с Днём российской науки. Текст поздравления опубликован 8 февраля на сайте правительства России.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава правительства напомнил, что праздник учреждён в честь создания Российской академии наук, которой в 2022 году исполняется 298 лет.

«Почти три столетия отечественные учёные верны своей главной миссии — поиску научных истин и служению Отечеству. Благодаря труду многих поколений исследователей созданы авторитетные научные школы. Их идеи воплотились в уникальные изобретения, в выдающиеся открытия в самых разных областях — от химии и физики до медицины, астрономии и космологии», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, научная мысль позволяла человечеству сделать рывок вперёд. И технологическое развитие России зависит от учёных и сегодня. Мишустин пожелал российским учёным удачи во всём, ярких идей и творческой энергии, а также здоровья, счастья и благополучия.