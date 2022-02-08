Лондон, 8 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Во время торгов на бирже цена на газ в Европе поднялась выше $960 за тысячу кубометров. Это 8 февраля следует из данных лондонской биржи ICE.

ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличивалась до $980 за тысячу кубометров, однако затем стабилизировалась на отметке $960 за тысячу кубометров.

При этом такой рост цены на голубое топливо в Европе составляет 2,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что обвинения в адрес России о заинтересованности в газовом кризисе в Европе безосновательны, такой кризис Москве совершенно не нужен.