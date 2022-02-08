Астрахань, , 12:29 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 97 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Minzdrav.gov.by

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8 февраля выявлен 851 новый случай заражения коронавирусом — на 42 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 94 тыс. 647 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 82 тыс. 487 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 229 — за последние сутки.

За весь период скончались 2711 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.