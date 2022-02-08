Москва, , 12:29 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 20 185 пациентов с COVID-19, также было выявлено 165 643 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 13 147 666.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончалось 698 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 336 721.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 706 142 человека вылечились от нового заболевания, 81 188 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 10 843 новых пациента с COVID-19.