Рига, 8 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Латвийский общественный деятель, правозащитник и антифашист Александр Гапоненко признан виновным по трём политическим статьям и приговорён к условному тюремному сроку. Об этом сообщила его адвокат Имма Янсоне 8 февраля.

Izborsk-club.ru Александр Гапоненко

Вину Гапоненко признал суд Видземского предместья Риги. Общественнику назначили наказание в виде года и шести месяцев тюремного заключения условно и двух лет пробационного надзора, уточнила она. Гапоненко и его защитники не согласны с приговором суда.

«Я уже затребовала полный приговор суда, и будем его обжаловать. Гапоненко, конечно же, не признает себя виновным», — заявила Янсоне ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Гапоненко известен активной борьбой за права русскоязычных в Латвии. Он выступил одним из организаторов общества «За родной язык!» и референдума о придании официального статуса русскому языку в Латвии.