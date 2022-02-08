Канберра, 8 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Согласно новым данным опроса ELMO Software, жители Австралии, которые вынуждены физически присутствовать на своем рабочем месте, с большей вероятностью покинут свою работу из-за нежелания продолжать свои трудовые обязанности в таких условиях. Об этом 8 января сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Индекс настроений сотрудников ELMO, который проводится независимой исследовательской фирмой ELMO Software и взвешивается с учетом последних данных Австралийского статистического бюро, показал, что 43% трудоустроенных жителей страны планируют искать новую работу в 2022 году. 31% опрошенных заявили, что планируют бросить текущую работу, как только получат новую должность в другом месте.

Распространение «Омикрона» на территории Австралии привело к тому, что число работников, поддержавших обязательную вакцинацию от COVID-19 для возвращения в офис, подскочило с 70 до 76 процентов, а количество тех, кто сообщил о том, что им неудобно работать вместе с непривитыми сотрудниками, выросло с 58 до 67 процентов.

В опросе ELMO Software приняли участие 1 000 жителей страны, которые на момент интервью были трудоустроены.