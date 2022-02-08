Таллин, , 12:28 — REGNUM

Теннисный турнир St. Petersburg Open 2019 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Девятая ракетка мира, лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт участвует в международном турнире в Санкт-Петербурге, сообщил портал ERR.

В стартовом раунде она в трех сетах обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман — 6:3, 1:6, 6:3. Матч продолжался два часа.

Во втором круге Контавейт встретится с победителем противостояния Маркета Вондроушова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).

На турнире в Санкт-Петербурге Контавейт получила второй номер общего посева. Выше нее только представительница Греции Мария Саккари.