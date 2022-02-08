Курган, , 12:27 — REGNUM В Курганской области таможенники задержали 38 тонн куриного мяса из Казахстана с подозрительными документами. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Курганской области

Сотрудниками Россельхознадзора совместно с сотрудниками Тюменской таможни 5 февраля 2022 года на российско-казахстанском участке государственной границы в Петухово остановили два грузовых автомобиля, перевозивших 38 тонн куриного мяса. Машины следовали из города Рудный (Казахстан) в Новосибирскую область. При проверке выяснилось, что в ветеринарно-сопроводительных документах на груз указан пункт пропуска, расположенный в Омской области.

Если фактический пункт пропуска и указанный в документах не совпадают, то это является нарушением правил перемещения животноводческой продукции по территории Евразийского экономического союза, отметили в Россельхознадзоре. Машины возвращены обратно на территорию Казахстана.