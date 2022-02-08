Канберра, , 12:32 — REGNUM 8 января спустя почти год после того, как молодая Бриттани Хиггинс поделилась своей историей о предполагаемом случае изнасилования в здании парламента Австралии, премьер-министр страны Скотт Моррисон выступил с речью перед депутатами, в которой принес извинения девушке и всем другим работникам парламента, пострадавших от издевательств, сексуальных преследований и оскорблений. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

«Я приношу свои извинения. Мы приносим свои извинения», — сказал Скотт Моррисон, взглянув на галерею, где сидела Хиггинс вместе с несколькими другими сотрудниками, которые рассказали о своем опыте сексуального насилия в главном политическом здании страны.

«Я извиняюсь перед госпожой Хиггинс за те ужасные вещи, которые здесь произошли. То, что должно было быть местом для безопасности и служению обществу, оказалось кошмаром», — сказал премьер-министр страны.

Лидер оппозиции Энтони Альбаниз также признал роль, которую Хиггинс сыграла в том, чтобы сломить культуру молчания и поднять вопрос о сексуальном насилии со стороны политиков.