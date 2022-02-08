Москва,
8 февраля 2022, 12:27 — REGNUM Внутриполитическая борьба в Киеве для России — вопрос важный, но на выполнение международных обязательств она влиять не должна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 февраля, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
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Как сообщалось ранее, Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет, а если киевских политиков, как они иногда об этом говорят, эти соглашения не устраивают, то им следует исходить из логики «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица».
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают прогресс в вопросе об автономии Донбасса возможным, если будет найдена «должная последовательность» имплементации Минских соглашений.
«Заявляя о том, что альтернативы Минским соглашениям нет, Владимир Путин, как я понимаю, обращался не только к Владимиру Зеленскому и не только к Эммануэлю Макрону, но и госсекретарю США Блинкену. Тот, напомню, накануне сказал, что «США считают прогресс в вопросе об особом статусе Донбасса возможным». Как же он возможен в американском понимании? Да просто: «если будет найдена должная очередность имплементации минских соглашений»!
Между тем, очередность в этих соглашениях — это столь же важная составляющая, как требование к Киеву предоставить Донбассу особый статус и обсуждать этот и другие вопросы урегулирования напрямую с Донецком и Луганском.
Говоря о том, что в Киеве «добросовестно» относятся к выполнению минских договоренностей, «чего нельзя сказать о России», Блинкен попросту в очередной раз солгал. Ещё более лживо трактуют и сами соглашения, и свою позицию по ним в Киеве.
Макрон в Москве был более корректен, поскольку ему реально нужен хотя бы минимальный результат его миссии в преддверии предстоящих президентских выборов во Франции. Тем не менее, ответ президента России на заходы западных представителей по поводу выполнения Киевом своих обязательств по «Минску — 2» остаётся таким, как мы его услышали: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица!».
Внутриполитическая борьба в Киеве для России — вопрос важный, но на выполнение международных обязательств она влиять не должна. Мне уже не раз приходилось говорить о том, что «Минск — 2» — это крайний компромисс, на который пошли Донецк и Луганск. Киев непростительно протянул время с шагами, которые обязан был сделать ещё в 2015 — 2016 годах. Вместо этого он активно готовился к проведению в Донбассе новой карательной военной операции. И что же, за это его теперь надо поощрить? Это было бы абсурдно. Абсурдно Владимир Путин не действует«, — отметил Михаил Демурин.