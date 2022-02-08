Томск, , 12:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 995 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 266 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе.

Измерение уровня содержания кислорода в крови Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

За весь период пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 74 334 человек, выздоровели 64 847 человек. За сутки коронавирус победили 134 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в регионе было подтверждено 963 случая заражения, выздоровели 139 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Томским ковид-врачам помогают более 500 студентов-медиков