Минск, 8 февраля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Западным странам уже заранее, ещё до проведения референдума по конституции Белоруссии, не нравится выбор белорусского народа. Об этом 8 февраля в ходе совещания Совета безопасности республики заявил президент страны Александр Лукашенко.

Archive.government.ru Александр Лукашенко

Белорусский лидер выразил уверенность, что граждане страны на предстоящем референдуме сделают «правильный выбор, обдуманный и мудрый».

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«Но вопрос не в этом. В том, что этот выбор уже не нравится Западу. Вы знаете, что всегда и все референдумы, и какие бы то ни было выборы не воспринимались там ещё до начала их проведения», — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба белорусского лидера.

Президент напомнил, что раньше, какую бы кампания не начали в Белоруссии, на Западе «её уже перечеркнули».

«Им всё не нравилось. Точно так будет и сейчас, не станет исключением предстоящая кампания», — уверен Лукашенко.

Он подчеркнул, что давление на Белоруссию по самым различным направлениям не прекращается и не прекратится.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее «экспертная миссия по оценке референдума», сформированная оппозиционными и запрещёнными властями Белоруссии «Белорусским Хельсинкским Комитетом» и «Правозащитным центром «Весна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы» заявила, что назначенный на 27 февраля президентом республики Александром Лукашенко референдум по внесению изменений и дополнений в действующую конституцию Белоруссии проходит в недемократических условиях.