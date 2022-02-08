Кобулети, Грузия, 8 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В мэрии города Кобулети в Аджарской автономной республике произошли стычки оппозиционеров и журналистов с полицией, сообщает 8 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Протесты

Оппозиционеры потребовали, чтобы исполняющий обязанности мэра города от правящей партии «Грузинская мечта» дал ответ на аудиторский отчет за 2019−2020 годы, в котором говорится о многочисленных финансовых нарушениях и о признаках предполагаемой коррупции. По мнению оппозиции, нынешний мэр в то время был заместителем мэра, и он также несет ответственность за происходившее

Глава муниципалитета сначала вызвал в здание мэрии полицию. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов, вели себя агрессивно по отношению к представителям СМИ, мешали им осуществлять свою деятельность. Произошло физическое столкновение между полицией с одной стороны и оппозиционерами и журналистами — с другой .