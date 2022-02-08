Кишинёв, 8 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, а также представители Погранполиции, МВД и Таможенной службы 8 февраля провели обыски на таможенном пункте «Леушены» на границе с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба Главной инспекции пограничной полиции.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Таможня дает добро!

Сообщается, что обыски проводили на основании уголовного дела по статьям, которые предусматривают «активную» и «пассивную» коррупцию. В ходе обысков были выявлены схемы незаконного получения денег.

По данным пресс-службы, на ряд сотрудников погранслужбы и на таможенников составили протоколы. О задержаниях не сообщается.

Стоит отметить, что 2 февраля в Молдавии после обысков задержали пятерых бывших депутатов парламента республики. Их обвиняют в получении денег за переход из одной фракции в другую.