Лондон, , 13:50 — REGNUM Британский продюсер Грэм Кинг планирует выпустить фильм о покойном певце Майкле Джексоне. Информацию об этом предоставило издание «Афиша Daily» 8 февраля.

Майкл Джексон Casta03

Будущая картина покажет путь становления Джексона от ранних лет и до последних дней жизни, дополненный рассказами членов семьи музыканта. Дата выхода фильма на текущий момент неизвестна.

Напомним, что за свою карьеру Грэм Кинг спродюсировал более 20 различных кинокартин. Наиболее популярными работами британца являются «Хранитель времени», «Ромовый дневник» и «Богемская рапсодия»

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