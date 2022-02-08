Лондон, 8 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Британский продюсер Грэм Кинг планирует выпустить фильм о покойном певце Майкле Джексоне. Информацию об этом предоставило издание «Афиша Daily» 8 февраля.

Casta03 Майкл Джексон

Будущая картина покажет путь становления Джексона от ранних лет и до последних дней жизни, дополненный рассказами членов семьи музыканта. Дата выхода фильма на текущий момент неизвестна.

Напомним, что за свою карьеру Грэм Кинг спродюсировал более 20 различных кинокартин. Наиболее популярными работами британца являются «Хранитель времени», «Ромовый дневник» и «Богемская рапсодия»