Абу-Даби, , 12:24 — REGNUM Армия США направит на Ближний Восток дополнительные силы, для защиты Объединённых Арабских Эмиратов от ракетных обстрелов со стороны Йемена. Об этом в интервью официальному информационному агентству Арабских Эмиратов (WAM) заявил начальник Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.

F-22 Michael Pereckas

По его словам, у берегов ОАЭ находится эсминец ВМС США, оснащённый системами противоракетной обороны, а в ближайшее время ожидается прибытие на ближний восток эскадрильи истребителей.

«Мы ожидаем прибытия эскадрильи истребителей F-22 через неделю, которые являются одними из лучших в мире для завоевания превосходства в воздухе», — заявил Маккензи.

По словам генерала, истребители прикроют территорию ОАЭ от атак беспилотников.