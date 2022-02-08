Джакарта, , 12:20 — REGNUM Заместитель председателя палаты представителей Суфми Даско Ахмад заявил, что число случаев заражения коронавирусом в парламенте Индонезии увеличилось до 234 человек, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик заявил, что те, у кого положительный результат теста на COVID-19, ушли на самоизоляцию. Многие депутаты стали работать удаленно.

Участники очных встреч в парламенте должны сдать ПЦР-тест.

Как сообщало ИА REGNUM, пленарное заседание палаты представителей одобрило продажу двух бывших боевых кораблей, а именно кораблей Teluk Mandar-514 и Teluk Penyu-513.

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