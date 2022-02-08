Сидней, Австралия, , 12:22 — REGNUM Цены на бензин в Сиднее после роста мировых цен на нефть достигли нового рекордного уровня. Как ожидают аналитики сырьевых рынков, цены на автомобильное топливо в самом крупном мегаполисе Австралии будут только повышаться. Об этом 8 февраля сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

Так, например, на заправочных станциях Coles Express в Каммерее, Креморне и Вуллумулу цена на бензин премиум-класса марки 98 достигла 2,22 доллара за литр, в то время как неэтилированный бензин стоит чуть менее 2 долларов за литр.

Оптовая цена, по которой коммерсанты закупают неэтилированный бензин, в настоящее время находится на рекордно высоком уровне в 1,66 доллара за литр. Ожидается, что в скором времени средняя цена на бензин в скором времени превысит отметку в 1,8 долларов за литр.

В других крупных мегаполисах Австралии цены на автомобильное топливо также стремятся ввысь, преодолевая рекордные значения.