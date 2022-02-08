Пхеньян, 8 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В КНДР опровергли причастность к краже криптовалюты и кибератакам на другие страны. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 февраля на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Известно, что документ появился после того, как американская аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчет, в котором говорится о том, что в 2021 году северокорейские хакеры украли криптовалюту на сумму около $400 млн.

Читайте также: Хакеры из КНДР за год похитили почти $400 млн в криптовалюте — Yonhap

«США поднимают шумиху с самого начала года, обвиняя нашу страну в «краже криптовалюты» и «кибератаках» на другие страны», — говорится в сообщении.

Назвав США «империей подслушивания», «империей хакерства» и «страной-похитителем секрета», МИД КНДР подверг Вашингтон критике за злоупотребление киберпространством.

«Гнусные акции США направлены на то, чтобы очернить имидж нашего государства и бросить вызов нашему суверенитету», — отмечается в статье.