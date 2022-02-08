Симферополь, , 12:18 — REGNUM Более чем на треть увеличились собственные доходы Республики Крым в январе 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года. Данные 8 февраля опубликовала пресс-служба правительства Республики Крым.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточняется, по итогам первого месяца 2022 года собственные доходы региона достигли 3,3 млрд рублей. Это на 840,2 млн рублей (или 34,3%) больше, чем в январе 2021-го.

«Плановые назначения за отчетный период перевыполнены на 22,4%, годовые выполнены на 5,7%. Из общей суммы собственных доходов налоговые доходы увеличились на 833 млн руб., или на 37,2%, неналоговые — на 7,2 млн руб., или на 3,4%», — сообщила заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.

По данным Кивико, наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Крыма занимают акцизы (33,5%), налог на доходы физических лиц (30,4%) и налог на прибыль организаций (18,2%). Так, в январе поступления от акцизов в бюджет региона составили более 1,1 млрд рублей — на 27,2% больше плановых значений. Ещё 999,4 млн поступило от налогов на доходы физлиц, что на 46,5% больше плановых значений января. Налога на прибыль организаций поступило почти 598 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно бюджету Крыма на 2022 год, в целом в текущем году собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 57,5 млрд рублей.