Симферополь, 8 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Более чем на треть увеличились собственные доходы Республики Крым в январе 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года. Данные 8 февраля опубликовала пресс-служба правительства Республики Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Как уточняется, по итогам первого месяца 2022 года собственные доходы региона достигли 3,3 млрд рублей. Это на 840,2 млн рублей (или 34,3%) больше, чем в январе 2021-го.

«Плановые назначения за отчетный период перевыполнены на 22,4%, годовые выполнены на 5,7%. Из общей суммы собственных доходов налоговые доходы увеличились на 833 млн руб., или на 37,2%, неналоговые — на 7,2 млн руб., или на 3,4%», — сообщила заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.

По данным Кивико, наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Крыма занимают акцизы (33,5%), налог на доходы физических лиц (30,4%) и налог на прибыль организаций (18,2%). Так, в январе поступления от акцизов в бюджет региона составили более 1,1 млрд рублей — на 27,2% больше плановых значений. Ещё 999,4 млн поступило от налогов на доходы физлиц, что на 46,5% больше плановых значений января. Налога на прибыль организаций поступило почти 598 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно бюджету Крыма на 2022 год, в целом в текущем году собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 57,5 млрд рублей.