Стокгольм, , 12:21 — REGNUM Вечером 7 февраля на телеканале TV4 состоялись первые предвыборные дебаты с участием лидеров парламентских партий Швеции. Одним из главных вопросов стали высокие цены электроэнергию.

Стокгольм. Швеция

Ульф Кристерссон («Умеренные») заявил, что высокие цены в Швеции во многом связаны с решениями, принятыми внутри страны. Он считает, что ядерная энергетика должна стать более развитой. Он также обвинил правительство в создании законов и правил, которые делают это вид невозможным. По словам Кристерссона, это может измениться, если правительство поступит так же, как и правые партии: будет работать над разработкой нового законодательства.

Однако премьер-министр страны Магдалена Андерссон («Социал-демократы») аргумент Кристерссона про внутренние причины энергетического кризиса отвергла.

«Хочу пригрозить пальчиком всем любителям мирного атома», — парировала Андерссон, заявив, что цены определяются на мировом, а не внутреннем шведском рынке.