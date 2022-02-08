Минск, , 12:17 — REGNUM В пунктах пропуска на выезде из Белоруссии в Литву, Латвию и Польшу скопилось более 4,8 тыс. большегрузов, сообщает государственный пограничный комитет (ГПК) республики.

Фура (сс) kalhh

Отмечается, что наибольшие очереди наблюдаются на белорусско-литовской границе, где в ожидании выезда стоят 2,3 тыс. фур.

Рост очередей на данном направлении в том числе связан обновлением таможенных систем на литовской стороне, уточнили в ведомстве.

В пунктах пропуска на границе с Польшей скопилось 1, 5 тыс. фур. На двух погранпереходах на границе с Латвией в очередях стоит около 1 тыс. большегрузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре польские власти закрыли пункт пропуска «Кузница Белостокская» на фоне миграционного кризиса. С белорусской стороны это пункт «Брузги». Это привело к скоплению автомобилей в других пунктах, в том числе на границе с Латвией и Литвой.