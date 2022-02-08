Липецк, 8 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 126 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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8 февраля выявлено 1320 новых случаев заражения коронавирусом — на 351 положительный результат исследования больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 101 тыс. 48 случаев заражения.

За весь период наблюдения 84 тыс. 425 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 430 — за последние сутки.

За весь период скончались 3104 человека. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.