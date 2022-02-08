Рязань, 8 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Пост заместителя председателя правительства Рязанской области покинул Роман Петряев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе администрации региона.

Флаг Рязанской области

Роман Петряев переходит на другую работу. С 8 февраля он назначен на должность руководителя представительства правительства Рязанской области в Москве.

Чиновник курировал вопросы социальной сферы в регионе.