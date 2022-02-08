Чебоксары, 8 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Чувашии после тестовых испытаний заработал медико-консультационный центр для помощи амбулаторным пациентам с коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Cap.ru Медико-консультационный центр в Чувашии

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Жители Чувашии с признаками ОРВИ могут получить первичную консультацию по телефону «122», выбрав необходимый раздел при помощи голосового ассистента. В минздраве отмечают, что помимо консультации, специалисты будут вести дистанционное наблюдение за пациентами, которые находятся на амбулаторном лечении.

Медико-консультационный центр будет работать с 08:00 до 20:00.

В настоящее время в Чувашии на амбулаторном лечении находятся свыше 11 тыс. пациентов с коронавирусом. В минздраве заявляют, что «болезнь у них протекает в лёгкой форме и не требует стационарного ухода».

Напомним, в Чувашии вакцинацией охвачено более 645 тыс. жителей, из них привились двумя компонентами свыше 609 тыс. человек. Коллективный иммунитет на 4 февраля составлял 53,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 59 770 случаев заражения коронавирусом, вылечились 46 245 пациентов, умерли 4250 ковидных больных.