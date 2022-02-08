Стокгольм, , 12:21 — REGNUM 7 февраля министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен провела интерактив со слушателями телеканала SVT, в ходе которого ответила на все интересующие их вопросы относительно нынешней эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением коронавируса.

Вакцинация NIAID

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Как мотивировать людей ревакцинироваться, если COVID-19 больше не классифицируется как социально опасное заболевание?

«Здесь нам действительно нужна ваша помощь — чтобы вы призвали все свое окружение сделать третью прививку. Если вы поставили себе оба компонента, через некоторое время вы уже не можете быть полностью привитым, и тогда вам нужно пройти процедуру ревакцинации. Под понятие «полностью привитый» должны подпадать лица, сделавшие именно три прививки», — ответила министр.

Когда Швеция откроет границы для неграждан ЕС?

«Ну, в Швецию не совсем невозможно въехать, если вы поедете не из страны ЕС. Но у нас такие же правила, как и в остальной части Евросоюза. У нас есть набор правил, которые мы пытаемся соблюдать в ЕС, чтобы мы могли путешествовать между государствами-членами», — пояснила Халленгрен.

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