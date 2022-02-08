Красногорск, 8 февраля 2022, 12:14 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 742 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 8 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 456 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 9998 человек выздоровели после COVID-19.
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