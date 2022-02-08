Москва, 8 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Станцию «Печатники» Большой кольцевой линии метро Москвы построили почти наполовину. Об этом 8 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Stroi.mos.ru Андрей Бочкарев

Общая готовность станции составляет 47%, при этом земляные работы почти закончены.

«Земляные работы на станции «Печатники» БКЛ завершены на 90%. Активно ведутся монолитные работы и монтаж внутренних стен и перегородок, также продолжается архитектурная отделка и установка инженерных систем», — заявил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Он также рассказал, что архитектурный облик станции связан с заглавной буквой П. Композицию из двух П составят колонны у эскалаторов и лестниц, а в торцах станции появятся композиции из перевернутых П, которые будут служить станционными скамейками.

Станция БКЛ войдёт в состав транспортно-пересадочного узла вместе с одноимённой станцией салатовой ветки и платформой МЦД-2.