Пекин, , 12:13 — REGNUM В четвертьфинал спринта коньковым ходом на Олимпийских играх 2022 года в Пекине вышли российские лыжники Сергей Устюгов, Артём Мальцев и Александр Терентьев. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Первое место в квалификации занял французский лыжник Люка Шанава. Устюгов показал второе время, уступив 1,48 секунды. Третьим пришёл норвежец Йоханнес Клебо. Мальцев занял 10-е место, Терентьев — 12-е.

Напомним, Александр Большунов принял решение пропустить спринт.

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