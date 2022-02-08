Оренбург, 8 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области из ковидных больниц за прошедшие сутки (7 февраля) в связи с выздоровлением выписали 859 пациентов. За этот же период госпитализировано 250 оренбуржцев. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Больница

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Стоит отметить число госпитализированный значительно выросло по сравнению с предыдущими сутками: с 35 до 250. Увеличился и показатель выписок из клиник: с 621 до 859.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 132 902 носителя коронавируса, в том числе 2477 факта за прошлые сутки. Оправились от болезни 105 928 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 3616 человек. За последний день зарегистрировано два летальных исхода.