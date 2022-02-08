Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM В Екатеринбурге будут судить бывшего директора турфирмы. Женщина получила деньги от знакомой, однако путевку ей так и не предоставила. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мошенники

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

К свердловчанке обратилась подруга с просьбой приобрести ее семье туристическую путевку в Стамбул. Директор турфирмы согласилась, хотя права на это не имела. К этому моменту юридическое лицо уже исключили из Единого государственного реестра как недействующее.

В результате глава турфирмы получила от подруги 59 тысяч рублей в качестве предоплаты. Путевку женщина не купила, все деньги потратила на свои нужды. Клиентка же осталась без денег и без турпутевки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Его направили в Железнодорожный суд Екатеринбурга. Бывшему директору фирмы может грозить до двух лет лишения свободы.