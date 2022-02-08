Джакарта, 30 апреля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Юсуф Калла призвал жителей страны не препятствовать движению во время участия в праздновании Дня труда, которое состоится в среду, 1 мая, сообщает Antaranews.

«Всё должно быть организовано. Завтра выходной, поэтому, пожалуйста, не препятствуйте движению», — заявил вице-президент Индонезии в своей резиденции в Джакарте 30 апреля.

Между тем глава конфедерации индонезийских рабочих Саид Икбал заявил, что около 50 тысяч человек примут участие в праздновании Дня труда.

Первомайские празднования начнутся 1 мая в 10:00 по местному времени с участием рабочих из Джакарты, Богора, Депока, Тангеранга, Бекаси, Караванга, Серанга, Бантена и других городов.

Издание отмечает, что индонезийские рабочие будут призывать к выполнению ряда требований, а именно: повышение заработной платы, отмена системы «аутсорсинга», увеличение пособий по медицинскому и пенсионному страхованию, снижение тарифов на электроэнергию и базовые продукты питания, а также поддержание демократического процесса на президентских выборах 2019 года.

Известно, что президентский дворец в Джакарте 1 мая будут охранять 25 тыс. сотрудников полиции и военные.

Напомним, День труда — это международный праздник, который ежегодно отмечается 1 мая во многих странах мира.