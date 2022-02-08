Москва, 8 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Экономические отношения Германии и России подвергаются в настоящее время серьезному испытанию, но деградировать они не будут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«Я не думаю, что экономические отношения России и Германии будут деградировать, тем более что отношения Москвы и Берлина сейчас подвергаются определенному испытанию чисто в силу внутриполитических отношений внутри Германии, связанных с коалиционным характером правительства. И именно внутрикоалиционные компромиссы вынуждают Германию проводить осторожную политику в отношении связей с Москвой, — сказал Колганов. — Но это не значит, что они будут что-то сворачивать. Скорее это будет проявляться на уровне политической риторики, нежели в реальных шагах, связанных с ограничением экономических связей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, стоит ли ждать от США серьезных попыток сорвать работу газопровода «Северный поток — 2».