Гавана, , 12:11 — REGNUM Представители коммунистических партий Кубы и Испании подтвердили своё сотрудничество и обменялись мнениями по вопросам, представляющим интерес для обеих политических организаций. Об этом пишет Prensa Latina.

Куба Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Член Политбюро и организационный секретарь ЦК Роберто Моралес Охеда принял председателя компартии Испании Хосе Луиса Сентелью Гомеса. Согласно официальной информации, Моралес доложил об итогах восьмого съезда партии, прошедшего в апреле 2021 года, и состоявшихся затем пленарных заседаний Центрального комитета.

Он также рассказал о некоторых основных социально-экономических задачах, решаемых в стране, а также о последствиях экономической, торговой и финансовой блокады, которую ведут США на протяжении более 60 лет, и ее усилении во время пандемии коронавируса.

В свою очередь, лидер испанской партии сказал, что для него большая честь снова находиться на Кубе, и подтвердил солидарность своей партии в борьбе против блокады Вашингтона и кампаний в СМИ администрации президента США Джо Байдена против Кубы.