Астана, 22 ноября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Талгаре, Казахстан, сняли видео, на котором рабочие укладывают асфальт на заснеженный тротуар, сообщает 22 ноября информационное агентство Stan.kz.

https://www.instagram.com/p/CWioyaXgl4A/

По данным автора видео, температура воздуха во время съемок не превышала 0 градусов. Прокомментировал инцидент аким Талгарского района Кайдар Абдиханов.

«Глава района объявил строгий выговор заместителю акима города Талгара Серику Думчебаеву, курирующему работы по благоустройству. Работа подрядчика не контролировалась должным образом из-за халатности», — сообщили в пресс-службе акимата.

В акимате назвали случившееся «недопустимой халатностью и незнанием прямых обязанностей заместителя акима».

«Прошу акима города обратить на это внимание и принять меры», — передаёт пресс-служба слова акима района.