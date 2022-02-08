София, , 12:10 — REGNUM В ходе масштабной акции, проведенной сотрудниками Главного управления национальной полиции Болгарии в ряде медицинских центров болгарской столицы Софии, выявлены более 3 000 поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и около 300 справок о проведении соответствующих ПЦР-тестов. Об этом 8 февраля сообщает БТВ.

Болгария PavelD

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Согласно официальной информации, фальшивые документы предназначались для передачи пациентам указанных учреждений. При этом никаких соответствующих данных о прохождении прививок от коронавируса в единую компьютерную базу данных не вносилось.

Сообщается о задержании нескольких врачей и работников среднего и младшего медперсонала. Ведется следствие. В случае признания вины задержанных лиц им грозят крупные штрафы и тюремное заключение.