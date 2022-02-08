Москва, 8 февраля 2022, 12:10 — REGNUM Если позиции президента США Джозефа Байдена сильно пошатнутся, то от него можно ждать истерической реакции на «Северный поток — 2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал обещания Байдена «положить конец» данному газопроводу.
«Я думаю, что если США будут рассматривать проблемы «Северного потока — 2» как свой стратегический приоритет, то они продавят отказ от этого проекта. Например, расширив список санкционных компаний, которые будут пользоваться этим газопроводом. Это самое действенное и очень серьезное оружие. Но как раз в том, что США будут рассматривать данный газопровод именно как свой реальный стратегический приоритет, я очень сильно сомневаюсь, — сказал Колганов. — Зачем им это надо? Что они от этого получат?».
Как пояснил экономист, Германия получит от России достаточное количество газа и по имеющимся газопроводам.
«Что касается некоторых других государств, для которых может быть важна дополнительная нитка газопровода, то в конце концов они могут покупать СПГ не только у США. В том числе и у нас, кстати сказать. Чего добьются США, заставив своих союзников покупать газ по завышенным ценам? Не настолько емкий дополнительный спрос со стороны Европы на газ, чтобы для США это было вопросом жизни и смерти. Но если под Байденом будет сильно шататься земля, то он будет хвататься за любую соломинку, чтобы поднять свой авторитет. В таком случае возможна истерическая реакция на ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2». Но даже в этом случае ему нужен серьезный повод», — сказал Колганов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему власти ФРГ не спешат делать категоричных заявлений по поводу судьбы «Северного потока — 2».
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